Как сделать номер по русскому языку 529 четвёртый класс

Русский язык
Как сделать номер по русскому языку 529 четвёртый класс
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Гость:
Пятьсот двадцать девять
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