Лексическое значение слова молодцу

Русский язык
Лексическое значение слова молодцу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно поняла, то слово МОЛОДЕЦ  1. Молодой человек, сильный, крепкого сложения. Бравый м. 2. Выражение похвалы тому, кто делает что-н. хорошо, ловко, умело (разг.).
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