Лексическое значение слова молодцу
Русский язык
Лексическое значение слова молодцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно поняла, то слово МОЛОДЕЦ 1. Молодой человек, сильный, крепкого сложения. Бравый м. 2. Выражение похвалы тому, кто делает что-н. хорошо, ловко, умело (разг.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
And Father Elephant asked, "Why are you sad, my little Baby Elephant? " Baby Elephant said, "Oh, Dad,I want to play in our school football team. Bu...
Математика
Математика
Николай не спеша идет со скоростью 20м/мин.Рустем идет в трое быстрей Николая.Какое расстояние пройдет Рустем за 22 мин.