Николай не спеша идет со скоростью 20м/мин.Рустем идет в трое быстрей Николая.Какое расстояние пройдет Рустем за 22 мин.

Математика
Николай не спеша идет со скоростью 20м/мин.Рустем идет в трое быстрей Николая.Какое расстояние пройдет Рустем за 22 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Рустема: 20•3=60(м/мин) Расстояние, которое пройдёт Рустем за 22 минуты: 60•22=1320(м)
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