Николай не спеша идет со скоростью 20м/мин.Рустем идет в трое быстрей Николая.Какое расстояние пройдет Рустем за 22 мин.

Математика

Николай не спеша идет со скоростью 20м/мин.Рустем идет в трое быстрей Николая.Какое расстояние пройдет Рустем за 22 мин.

Автор: Гость