√381 зарание спасибооо))))
Математика
√381 зарание спасибооо))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Измерь линейкой каждый отрезок и получившее сложи.Сложение.2)Раздели длину ломанной на 2То, что получилось, раздели на 2 и начерти квадрат с этой стороной. Вроде так)
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