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385-(x+124)=198 решите плиз
Математика
385-(x+124)=198 решите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
385-х-124=198 -х=198-385=124 -х=64 х=64
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