3б класе сделал за 2 дня 60 кормушек, а3Аткласс за это же время 48 кормушек. у кого производтельность труда быстрее и на сколка?
Математика
3б класе сделал за 2 дня 60 кормушек, а3Аткласс за это же время 48 кормушек. у кого производтельность труда быстрее и на сколка?
Ответ(ы):
Гость:
60-48=12 У 3б производительность труда больше чем у 3а на 12 кормушек
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