3б класе сделал за 2 дня 60 кормушек, а3Аткласс за это же время 48 кормушек. у кого производтельность труда быстрее и на сколка?

Математика

3б класе сделал за 2 дня 60 кормушек, а3Аткласс за это же время 48 кормушек. у кого производтельность труда быстрее и на сколка?

Автор: Гость