Можно ли вбить в доску гвоздь ударяя по острию гвоздя? объясните почему? Для чего у рюкзака делают широкие лямки? ответ обоснуйте

Физика
Можно ли вбить в доску гвоздь ударяя по острию гвоздя? объясните почему? Для чего у рюкзака делают широкие лямки? ответ обоснуйте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вбить гвоздь ударяя по острию гвоздя нельзя потому что давление действует на шляпку гвоздя и оно маленькое.У рюкзака делают широки лямки для того что рюкзак оказывал на нас как можно меньше давления т.к.чем больше площадь опоры тем меньше давление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложить на множители: (-b-a)(a+b)+a^2+b^2 ; (b-a)(-a-b)-3b^2
Ответить
Обществознание
Зачем президенту нужна "неприкосновенность"?
Ответить
Другие предметы
Какой вклад внесли представители разных религий в историю
Ответить
Геометрия
Решите задачу! плиииз!!!
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1)х+18=8 2)х+5.3=-4.9 3)7.3-х=19.2 4)-8.9-х=-8.1 5)х-5.4=-8.32 6)х+11/24=5/12
Ответить