Можно ли вбить в доску гвоздь ударяя по острию гвоздя? объясните почему? Для чего у рюкзака делают широкие лямки? ответ обоснуйте
Физика
Можно ли вбить в доску гвоздь ударяя по острию гвоздя? объясните почему? Для чего у рюкзака делают широкие лямки? ответ обоснуйте
Ответ(ы):
Гость:
Вбить гвоздь ударяя по острию гвоздя нельзя потому что давление действует на шляпку гвоздя и оно маленькое.У рюкзака делают широки лямки для того что рюкзак оказывал на нас как можно меньше давления т.к.чем больше площадь опоры тем меньше давление
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