Можно ли вбить в доску гвоздь ударяя по острию гвоздя? объясните почему? Для чего у рюкзака делают широкие лямки? ответ обоснуйте

Гость: Гость:

Вбить гвоздь ударяя по острию гвоздя нельзя потому что давление действует на шляпку гвоздя и оно маленькое.У рюкзака делают широки лямки для того что рюкзак оказывал на нас как можно меньше давления т.к.чем больше площадь опоры тем меньше давление