Какой вклад внесли представители разных религий в историю

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Описание религиозной жизни России, наверное, следует начать с принятия на Руси христианства. Это случилось в 988 году. Политическая обстановка того времени требовала для выживания государства принятия того или иного вероисповедания, причем вероисповедания соседей, которые и становились союзниками. Предложений было много, но всерьез пришлось выбирать между двумя: принятие православия, и дальнейшая ориентация на Византию или принятие католической веры и ориентация на Западную Европу. Как известно, князь Владимир выбрал православие, наверное, в силу того, что греки Руси никак не угрожали, скорее наоборот, а вот в западноевропейской политике и тогда (и сейчас) занимал видную роль "Дранг Нах Остен" поход на Восток, с крестом и мечом. Если бы тогда была принята латинская вера (т. е. католичество) , то Русь как самостоятельное государство перестала бы существовать. Русь, приняв христианство, еще долго оставалась под властью языческих воззрений, которые включились в православное вероучение. Вместе с византийским вариантом христианства была воспринята и идея подчиненности церкви светским правителям. Православная церковь не дала распасться Русской державе в период феодальной раздробленности и монголо-татарского ига. Ведь тогда Русь представляла собой скопление мелких княжеств, постоянно враждовавших между собой. Но церковь была одна, подчиняющаяся одному митрополиту Всея Руси. Митрополия находилась до 1300 г. в Киеве, затем некоторое время - во Владимире, затем в Москве. Именно поддержка церкви позволила начать процесс объединения русских земель вокруг Москвы в 14 веке. Формирование государственности на Руси шло в направлении к сильной центральной светской власти. Церковь постепенно теряла функции непосредственного управления. Эпизодические попытки православной церкви усилить свое влияние на государственную власть успеха не имели. Приоритет государственной власти над церковной и определение статуса православной церкви как государственной религии получили правовое закрепление в Соборном уложении 1649 г. В XVII веке вновь обостряется борьба "священства" и "царства", но произошедший церковный раскол позволил царской власти взять контроль над церковью под предлогом защиты "правой веры". При Петре I была создана государственная система управления, упразднено патриаршество, и даже тайна исповеди была включена в систему государственной политики. Согласно "Своду законов Российской империи" все религии на территории страны делились на три группы: государственную (православное вероисповедание) , терпимые (староверы, инославные, т. е. христианские неправославные, ислам, иудаизм, буддизм, идолопоклонничество и т. д. ) , и нетерпимые (различные секты) . Запрещенные секты в России (конец 19 века) : молокане, хлысты, духоборцы, жидовствующие, адвентисты 7-го дня и др. Не исповедывать какое-либо вероучение вообще запрещалось до начала прихода к власти большевиков. Распространение атеистических взглядов подвергалось уголовному преследованию. Временное правительство, придя к власти, отменило все сословные, религиозные и национальные ограничения. Православная религия была заменена на коммунистическую. Коммунистическая идеология СССР имела массу признаков религии: своего бога и его сподвижников, мучеников, святых и святыни; рай и ад (на земле) , и другое. И когда несколько лет назад была разрушена вера в В. И. Ленина, т. е. с метафизической точки зрения, Ленин остался без энергетической подпитки, вся советская магическая система рухнула. В настоящее время по конституции 1993 года (глава 2, статьи 14-19) Российская Федерация является светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.