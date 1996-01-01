(3х-1)(3х+1)+(3х+1)в квадрате   

Алгебра
(3х-1)(3х+1)+(3х+1)в квадрате   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х+3х-3х-1+3х в квадрате+6х+1 х=18
Гость:
(3х-1)(3х+1)+(3х+1)^2=18x^2+6x ^2-это степень
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