3х-2у=5, 11х+3у=39 р Решите систему уравнений
Математика
3х-2у=5, 11х+3у=39 р Решите систему уравнений
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Гость:
Если графически то вот так)
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