Морфологический разбор слова:словом
Русский язык
Морфологический разбор слова:словом
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Словом 1. Словом - сущ. 2. Нач. ф.: слово; ед.ч., неодуш., ср.р., Тв. п. 3. (Чем?) словом (дополнение).
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