Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 9 см. Какова длина и ширина прямоугольника, если ширина в 2 раза короче, чем его длина?

Математика
Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 9 см. Какова длина и ширина прямоугольника, если ширина в 2 раза короче, чем его длина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 см ширина, 6 длина
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