Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 9 см. Какова длина и ширина прямоугольника, если ширина в 2 раза короче, чем его длина?

Математика

Длина и ширина прямоугольника вместе составляют 9 см. Какова длина и ширина прямоугольника, если ширина в 2 раза короче, чем его длина?

Автор: Гость