Сочинение на тему каждый лист книги как учитель на казахском языке помагите

Қазақ тiлi
Сочинение на тему каждый лист книги как учитель на казахском языке помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Менде суйiктi мугалiм бар. Онын аты (имя учителя) . Ол iзгi жане кайырымды. Ол адибиеттi окытайды. Ол отiлмен мугалiм. Ол кызыкты адам. Мен оны кадiрлеймiн. Мен онын панiнен суйемiн. Ол ылги жане комектеседi. Ол оте кызык тарихта ангiмелейдi. 2)әр адамның сүйікті мұғалімі болады. Маған көп мұғалімдер ұнайды. Бірақ ең сүйікті мұғалімім- ИМЯ УЧИТЕЛЯ. Ол мұғалім маған ұнайтын себебі: ол сабақты өте жақсы түсіндіреді, және бұл менің сүйікті пәнім. Маған осы мұғаліммен жұмыс істеген ұнайды. Сізге көп рахмет! Осындай сіз сияқты мұғалімдер көбейе берсін!
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