3цклых 1 / 5 разделить на 2 целых 2 / 15

Математика
3цклых 1 / 5 разделить на 2 целых 2 / 15
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 целых 1/5 представим в неправильную дробь и будет 16/5 2 целых 2/15 тоже представим в неправильную дробь и будет 32/15 Теперь найдем общий знаменатель (15)  и получим 48/15 : 32/15 = 48/32 = 3/2 Сделаем правильную дробь и получим ответ 1 целых 1/2
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