3x/4=-1/2 решите пожалуйста

Математика
3x/4=-1/2 решите пожалуйста
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Гость:
3x/4=-1/2        /.4 3x=-2 x=-2/3
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