3x^4 - 12x^2 = 0 0,7x^2 + 8x = 0 2x^2 + \frac{3}{4} x = 0
Алгебра
3x^4 - 12x^2 = 0 0,7x^2 + 8x = 0 2x^2 + \frac{3}{4} x = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3x²(x² -4) =0 3x² =0, x=0 x² -4=0, (x -2)(x +2)=0 x -2=0, x=2 x +2=0, x= -2 отв. x=0, x= -2, x=2 2. x(0.7x +8) =0 x=0 0.7x +8 =0 0.7x= -8 x= -8/0.7 (0.7=7/10) x= -8 : 7/10 x= -8*10/7 x= -80/7 x= -11 3/7 (одиннадцать целых три седьмых) отв. x=0, x= -11 3/7
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