Синтаксич.разбор предложения: За селом ра(с,сс)т..лает(?)ся гла(д,т)к.. зеркало больш.. озера

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Синтаксич.разбор предложения: За селом ра(с,сс)т..лает(?)ся гла(д,т)к.. зеркало больш.. озера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За селом расстилается гладкое зеркало большого озера. Что? Зеркало-сущ. подлежащее. Зеркало (что делает?) расстилается-глагол, сказуемое. Расстилается (где?) за селом- сущ.обстоятельство. Зеркало(какое?) гладкое-прилагательное,определение. Зеркало (чего?) озера-сущ.дополнение. Озера(какого?) большого-прилагательное, определение.
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