Какие химические свойства у CaCl2?
Химия
Какие химические свойства у CaCl2?
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Белые кристаллы, устойчивый до 29,8 °C; Природный минерал гексагидрата хлорида кальция, ставший известным как антарктикит[en], был впервые обнаружен на дне солёного озера Дон-Жуан на Земле Виктории в Антарктиде.
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