1)Найти амплитуду за месяц. 2)найти среднемесячную температуру.
Математика
1)Найти амплитуду за месяц. 2)найти среднемесячную температуру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амплитуда 14, ср. = (-2-2-1-1-5-4-4-4-2+5+3-4-6-5-1+2+3+4-4+2+2+7+4+4+8+5+8+8)/31=20/31~0.65
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