Прошу ребя срочно прошуууу номера:974,972

Математика
Прошу ребя срочно прошуууу номера:974,972
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№974. 1. 0,5     2. 0,625    3. 0,76    4. 2,375    5. 0,235 №972 1. 12*x=112,8   2. 178,5:x=21  3. x:3,2=10,5       x=112,8:12       x=178,5:21      x=10,5*3,2           x=9,4                x=8,5               x=33,6
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