Прошу ребя срочно прошуууу номера:974,972
Математика
Прошу ребя срочно прошуууу номера:974,972
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№974. 1. 0,5 2. 0,625 3. 0,76 4. 2,375 5. 0,235 №972 1. 12*x=112,8 2. 178,5:x=21 3. x:3,2=10,5 x=112,8:12 x=178,5:21 x=10,5*3,2 x=9,4 x=8,5 x=33,6
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