Составьте словасочетания из данных прилагательных и существительных. Филологи??еский наука Казахстанский ученый Общественный деятель Неразработанный тема Научный руководитель, истина, вклад Литературный наследие Кандида...
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Составьте словасочетания из данных прилагательных и существительных. Филологи??еский наука Казахстанский ученый Общественный деятель Неразработанный тема Научный руководитель, истина, вклад Литературный наследие Кандидатский диссертация, труд Гражданский мужество, долг, сознание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Филологическая наука,казахстанскийученый,общественный деятель,неразработаная тема,научный руководитель,истинный вклад,литературное наследие,кандидатский труд,гражданский долг,мужественная диссертация как-то так ни судите строго если что не так
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