В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !

Математика

В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !

Автор: Гость