В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !
Математика
В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. =3716г. + 2096г. = 5812г. = 5кг. 812гг) 8 кг. - 3 кг.9 г. =8000г. - 3009г. =4991г. =4кг.991г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы куп...
Қазақ тiлi