В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !

Математика
В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. =3716г. + 2096г. = 5812г. = 5кг. 812гг) 8 кг. - 3 кг.9 г. =8000г. - 3009г. =4991г. =4кг.991г
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