1% всех учеников школы заболели гриппом . Сколько учеников в школе , если грипп у пя??и школьников помогите решить !

Математика
1% всех учеников школы заболели гриппом . Сколько учеников в школе , если грипп у пя??и школьников помогите решить !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1% - 5,то 100%(т е все ученики) =100умножить на 5 = 500чел
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