1% всех учеников школы заболели гриппом . Сколько учеников в школе , если грипп у пя??и школьников помогите решить !

Математика

1% всех учеников школы заболели гриппом . Сколько учеников в школе , если грипп у пя??и школьников помогите решить !

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