Что такой ударение ?Какой слог в слове называется ударным ,какой -без ударный ?

Русский язык
Что такой ударение ?Какой слог в слове называется ударным ,какой -без ударный ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение это когда ударение падает на согласную букву. это и называется ударным слогом а безударный это когда не падает ударение на слог и из за этого мы  можем зделать ошибку
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