Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы купить продукты и отправились дальше. В деревню они прибыли в 10 часов 30 минут. На...

Математика

Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы купить продукты и отправились дальше. В деревню они прибыли в 10 часов 30 минут. Найдите расстояние от города до деревни, если Андрей с папой ехали со скоростью 60 км/ч до остановки и 70 км/ч после остановки

Автор: Гость