Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы купить продукты и отправились дальше. В деревню они прибыли в 10 часов 30 минут. На...

Математика
Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы купить продукты и отправились дальше. В деревню они прибыли в 10 часов 30 минут. Найдите расстояние от города до деревни, если Андрей с папой ехали со скоростью 60 км/ч до остановки и 70 км/ч после остановки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км ( до остановки)+70 км после=130км растояние
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