Какие цифры можно записать в рамке, чтобы получилась верная запись: 32gt; 3□?
Математика
Какие цифры можно записать в рамке, чтобы получилась верная запись: 32gt; 3□?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32>30 32>31 Эти два числа подходят под это равенство.
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