Вычисли площадь прямоугольника проведя необходимые измерения 16мм 67мм

Математика
Вычисли площадь прямоугольника проведя необходимые измерения 16мм 67мм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16мм × 67мм= 1072мм 1072мм=10,72см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы куп...
Ответить
Математика
Какие цифры можно записать в рамке чтобы получилась верная запись 32 > 3_?
Ответить
Қазақ тiлi
2 класс казак тил 444-жаттыгу
Ответить
Математика
1% всех учеников школы заболели гриппом . Сколько учеников в школе , если грипп у пя??и школьников помогите решить !
Ответить
Русский язык
Что такой ударение ?Какой слог в слове называется ударным ,какой -без ударный ?
Ответить