Вычисли площадь прямоугольника проведя необходимые измерения 16мм 67мм
Математика
Вычисли площадь прямоугольника проведя необходимые измерения 16мм 67мм
Ответ(ы) на вопрос:
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16мм × 67мм= 1072мм 1072мм=10,72см
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