подскажите проверочные слова пожалуйста!!!!!11 предполОжительно, упомИнание, начИн??ется, выжИгает,

Гость: Гость:

Предположительно: корень с чередующейся гласной. Перед -ж- пишется -о-, перед -г- пишется -а-. Упоминание: корень с чередующейся гласной я/и. ПонЯть - понИмать, поднЯть - поднИмать, занЯть - занИмать. Начинается: зачИн, почИн. Выжигает: корень чередующейся гласной. С суффиксом –а- пишется –и-. В остальных случаях пишем -е-.