подскажите проверочные слова пожалуйста!!!!!11 предполОжительно, упомИнание, начИн??ется, выжИгает,

Русский язык
подскажите проверочные слова пожалуйста!!!!!11 предполОжительно, упомИнание, начИн??ется, выжИгает,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположительно: корень с чередующейся гласной. Перед -ж- пишется -о-, перед -г- пишется -а-. Упоминание: корень с чередующейся гласной я/и. ПонЯть - понИмать, поднЯть - поднИмать, занЯть - занИмать. Начинается: зачИн, почИн. Выжигает: корень чередующейся гласной.  С суффиксом –а- пишется –и-. В  остальных случаях пишем -е-.
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