подскажите проверочные слова пожалуйста!!!!!11 предполОжительно, упомИнание, начИн??ется, выжИгает,
Русский язык
подскажите проверочные слова пожалуйста!!!!!11 предполОжительно, упомИнание, начИн??ется, выжИгает,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположительно: корень с чередующейся гласной. Перед -ж- пишется -о-, перед -г- пишется -а-. Упоминание: корень с чередующейся гласной я/и. ПонЯть - понИмать, поднЯть - поднИмать, занЯть - занИмать. Начинается: зачИн, почИн. Выжигает: корень чередующейся гласной. С суффиксом –а- пишется –и-. В остальных случаях пишем -е-.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словасочетания из данных прилагательных и существительных. Филологи??еский наука Казахстанский ученый Общественный деятель Нераз...
Математика
В) 3 кг.716 г. + 2 кг.96 г. = ??? г) 8 кг. - 3 кг.9 г. = ??? Пожалуйста,напишите ПОДРОБНЫЙ ответ ! Заранее спасибо !
Математика
Андрей выехал с папой из города в деревню на легковом автомобиле в 8часов. Через час поездки они сделали остановку у магазина на 30минут, чтобы куп...