Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему? Заранее спасибо)

Музыка

Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему? Заранее спасибо)

Автор: Гость