Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему? Заранее спасибо)

Музыка
Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие сочинения в вашей коллекции преобладают? Как вы думаете, почему? Заранее спасибо)
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Гость:
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА ,, НА ЛАБУТЕНАХ", ГРИГОРИЙ ЛЕПС САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
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