Округлить число 0,0054 до десятых
Математика
Округлить число 0,0054 до десятых
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0,0054=0,01 Ответ:0,01
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