Выясните, проходит ли график линейной функции y=3,2x-5 через точку: 1)C(7,5;4) 2)D(2,2;2,04)

Алгебра
Выясните, проходит ли график линейной функции y=3,2x-5 через точку: 1)C(7,5;4) 2)D(2,2;2,04)
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