Выясните, проходит ли график линейной функции y=3,2x-5 через точку: 1)C(7,5;4) 2)D(2,2;2,04)
Алгебра
Выясните, проходит ли график линейной функции y=3,2x-5 через точку: 1)C(7,5;4) 2)D(2,2;2,04)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Составьте перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по разделам: «Классическая музыка», «Народная музыка», «Современная музыка». Какие со...
Математика
Немецкий язык
Ребята помогите!!!!поставить, где нужно, определенный или неопределенный артикль. lch habe...Familie. Familie ist nicht gross. Mein Vater ist... ...