3x+a=3x+5 при а=1 пж
Алгебра
3x+a=3x+5 при а=1 пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+1=3x+5 3x-3x=5-1 0=4 нет решении
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