3x в квадрате -0,6x+0,03-3(x-0,1)(x+0,1) пожалуста
Алгебра
3x в квадрате -0,6x+0,03-3(x-0,1)(x+0,1) пожалуста
Ответ(ы):
Гость:
3xв кв.-0,6x+0.03-3xв кв. - 0,03=0 из этого идет сокращение ответ: -0,6x
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