Велосипедист был в пути 3ч, после чего ему осталось проехать 48 км. С какой скорость?? ехал велосипедист, если весь путь равен 84 км?

Математика

Велосипедист был в пути 3ч, после чего ему осталось проехать 48 км. С какой скорость?? ехал велосипедист, если весь путь равен 84 км?

Автор: Гость