Велосипедист был в пути 3ч, после чего ему осталось проехать 48 км. С какой скорость?? ехал велосипедист, если весь путь равен 84 км?

Математика
Велосипедист был в пути 3ч, после чего ему осталось проехать 48 км. С какой скорость?? ехал велосипедист, если весь путь равен 84 км?
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