Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)

Литература
Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите урок
Ответить
Русский язык
Каким способом образовано слово хорошим?
Ответить
Литература
Почему в поэми Чичикова всегда находился в пути
Ответить
География
Расставьте моря, омывающие территорию Антарктиды, в порядке их следования от нулевого меридиана на восток. а) Росса б) Содружества в) Амундс...
Ответить
Английский язык
Составить 7 предложений со словами: clock, TV, table, bin, chair,bed, phone
Ответить