Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)

Литература

Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)

Автор: Гость