Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)
Литература
Помогите срочно надо!Дам много баллов!По прочитанным главам вы можете составить представление о двух типах учёных-профессора Доуле И профессоре Керне.Сравните этих героев(их отношение к науке,к людям,черты характера)
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