Расставьте моря, омывающие территорию Антарктиды, в порядке их следования от нулевого меридиана на восток. а) Росса б) Содружества в) Амундсена г) Беллинсгаузена

География

Расставьте моря, омывающие территорию Антарктиды, в порядке их следования от нулевого меридиана на восток. а) Росса б) Содружества в) Амундсена г) Беллинсгаузена

Автор: Гость