Почему в поэми Чичикова всегда находился в пути

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Николай Васильевич Гоголь создал большое число интересных характеров. Среди этого пестрого разнообразия выделяется по-настоящему удивительный персонаж — Павел Иванович Чичиков. Мы знакомимся с Чичиковым в первой главе "Мертвых душ". Обращает на себя внимание то, что он ничем не выделяется — ни молод, ни стар, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст и нельзя сказать, чтобы тонок. В создании Чичикова — этого воплощения усреднен-ности — проявилась гениальность Гоголя. По канонам русской литературы того времени, такой человек как Павел Чичиков не мог быть героем большого литературного произведения, тем более названного автором поэмой. Характер Чичикова находится где-то между точным расчетом и преступлением. Этот человек необыкновенно приличной наружности ведет противозаконную деятельность. Чичиков, по большому счету, ворует деньги у опекунского совета — организации, призванной заниматься проблемами социально незащищенных граждан. Попади Чичиков в руки правосудия — и ему гарантированы каторжные работы и поражение в правах, то есть лишение дворянского звания. Следя за похождениями Чичикова, всегда нужно помнить об этом. На протяжении всех одиннадцати глав первого тома "Мертвых душ" Павел Иванович, что называется, "ходит под статьей". И только благодушие и всеобщая душевная спячка окружающих экономического преступника людей позволяют Чичикову на первый раз избежать наказания. Чичиков — отличный предприниматель. Он виртуозно со- 264 вершает свои сделки, умеет подыскать ключик к каждому из деловых партнеров. Кроме того, Павел Иванович блестяще устраивает для себя административную поддержку, так называемую "крышу". В сферу его деятельности попадают многие из местных политиков. Продавцы мертвых душ отчасти понимают противозаконность этих торговых операций, однако соблазн получить деньги фактически ни за что делает их соучастниками Чичикова. Еще современники Гоголя замечали, что купля-продажа мертвых душ, согласно действовавшему тогда законодательству, была невозможна. Но время стерло эти несообразности, и мы не без удовольствия наблюдаем за деловой активностью Павла Ивановича. Наверное, многие из читателей могут позавидовать тем простым временам, когда обмануть государство было так просто — нужны лишь хорошая идея, немного денег и личное обаяние, которым Чичиков обладал в полной мере. Упомянув деловые и человеческие качества Павла Ивановича Чичикова, нельзя не остановиться на современности его характера. Современники Гоголя восприняли главного героя "Мертвых душ" с плохо скрываемым отвращением. Сегодня Чичиков выглядит как вполне симпатичный и достаточно безобидный жулик. Действительно, Павел Иванович не нанимал киллеров для убийства конкурентов, не покупал голоса депутатов Государственной думы, не торговал оружием и наркотиками, не развращал малолетних. Сегодня Чичиков, безусловно, добился бы определенных успехов в бизнесе, однако значительных высот ни за что бы не достиг. Вероятно, Павлу Ивановичу недостало бы цинизма и крайней жестокости, прославивших нынешних чиновников далеко за пределами СНГ. Говоря о характере Павла Ивановича, нельзя не сказать о том, что Гоголь намеревался сделать своего героя достойным человеком. Речь о духовном совершенствовании Чичикова должна были идти в сюжетном втором и недописанном третьем томах поэмы "Мертвые души". Можно только представить, какие испытания, какие духовные борения пришлось бы пережить этому прирожденному предпринимателю, чтобы стать другим. К счастью, в русской литературе навсегда остался только первый и единственный том "Мертвых душ" — одно из лучших произведений, написанных на русском языке.