(4 1/5-а)-(а+5/7)=если,а=1 6/35
Математика
(4 1/5-а)-(а+5/7)=если,а=1 6/35
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста история 6 класс, сравните Реконкисту и Крестовые походы 11-13 веков в Святую землю: что между ними общего и чем они различаются?
Русский язык
Помогите составить слова -снег- -вод- -пад- -гол- -гром- -лёд- -лес- -земл- -мер- -сам- -лёт- -вар- -ход- -кат- пожалуйста
Русский язык
Спишите пословицы и поговорки. Найдите сининонимы. 1) Спеши не спеши, а поторапливайся. 2) Приятелей много, а друга нет. 3) Переливает из пустого...