4(4х-4)-3(3х-3)-2(х-1)=5 решите уровнение
Математика
4(4х-4)-3(3х-3)-2(х-1)=5 решите уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16х-16-9х+9-2х+2=5 5х-5=5 5х=5+5 5х=10 х=10÷5 х=2 4(4×2-4)-3(3×2-3)-2(2-1)=5 4×4-3×3-2×1=5 16-9-2=5 5=5
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