Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.

Математика

Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.

Автор: Гость