Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.

Математика
Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200-175=25 2)100:25=3
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