Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.
Математика
Два пешехода идут в одну сторону первый пешеход идёт со скоростью 175 метров в мину??у а через 200 метров вышел второй пешеход со скоростью 100 метров в минуту вопрос через сколько минут они встретятся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200-175=25 2)100:25=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы