Номер 9 перевод и как читать с англ.
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Номер 9 перевод и как читать с англ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даша любит кошек. Мне тоже нравятся кошки. Ей нравятся улитки, но я не люблю улиток. Ей не нравятся машины, и мне не нравятся машины. Мы не любим машины, мы любим книги. Никите нравятся пауки. Нет, я не люблю пауков. Даша не любит пауков. Но я люблю собак, и он тоже любит собак. Даша лайкс кетс. Ай лайк кетс ту. Ши лайкс снейлз, бат Ай дэунт лайк снейлз. Ши дазнт лайк каз енд Ай дэунт лайк каз. Уи дэунт лайк каз, уи лайк букс. Никита лайкс спайдез. Нэу, Ай ду нот лайк спайдез. Даша дазнт лайк спайдез. Бат Ай лайк догз енд хи лайкс догз ту.
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