4/5_11/15*5/11=?!??????
Математика
4/5_11/15*5/11=?!??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5+12/15 ; 12/15-11/15=1/15 ; 1/15*5/11=1/33
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