Аня задумала натуральное число,затем решила уравнение: 81-46,08:x=80,28 и поняла,что ответом является задуманное ею число возведенное ею в квадрат.Какое число задумала Аня?
Математика
Аня задумала натуральное число,затем решила уравнение: 81-46,08:x=80,28 и поняла,что ответом является задуманное ею число возведенное ею в квадрат.Какое число задумала Аня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хмм... ну если решить уравнение то получается 8. затем 8*8 и пооучаем 64
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