Как вы думаете почему живопись делится на жанры
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Как вы думаете почему живопись делится на жанры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в казке может разгоривать природа а скогороворке надо бістро читать
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