Переведите. 300 см = … м 5 т 200 кг = … кг 25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм 2 мин = … с 1 350 см = … м … см
Математика
Переведите. 300 см = … м 5 т 200 кг = … кг 25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм 2 мин = … с 1 350 см = … м … см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 см = 3 м 5 т 200 кг = 5200 кг 25 000 мм = 25 м 180 дм = 18 м 0 дм 2 мин = 180 с 1350 см = 13 м 50 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Группа туристов состоит из 12 парней и 8 девушек.Из них выбирают 4 участника для сор??внований.Какова вероятность того,что среди выбранных будет дв...
Окружающий мир
Математика