Переведите. 300 см = … м 5 т 200 кг = … кг 25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм 2 мин = … с 1 350 см = … м … см

Математика

Переведите. 300 см = … м 5 т 200 кг = … кг 25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм 2 мин = … с 1 350 см = … м … см

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