Витаминный сбор состоит из 5 частей измельчёх плодоа шиповника и 7 частей боярышника. Сколько граммов тех и других плодов надо взять, что бы получить 0,6 кг витаминного сбора??

Математика

Витаминный сбор состоит из 5 частей измельчёх плодоа шиповника и 7 частей боярышника. Сколько граммов тех и других плодов надо взять, что бы получить 0,6 кг витаминного сбора??

Автор: Гость