Витаминный сбор состоит из 5 частей измельчёх плодоа шиповника и 7 частей боярышника. Сколько граммов тех и других плодов надо взять, что бы получить 0,6 кг витаминного сбора??
Математика
Витаминный сбор состоит из 5 частей измельчёх плодоа шиповника и 7 частей боярышника. Сколько граммов тех и других плодов надо взять, что бы получить 0,6 кг витаминного сбора??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+7=12 частей всех плодов 2) 0,6 кг *1000=600 г витаминный сбор 3) 600÷12=50 г приходится на 1 часть 4) 50×5=250 г шиповника 5) 50×7=350 г боярышника
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