Помогите пожалуйста обьяснить решенную задачу!!! Решение есть, а понять почему так, не могу

Математика
Помогите пожалуйста обьяснить решенную задачу!!! Решение есть, а понять почему так, не могу
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Гость:
Не видно твоего решения, но добавил чертеж для его получения.
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