Найдите дробь от величин 0,7 от 3 тон 0,8 от 5,75кг 0,2 от 450 г
Математика
Найдите дробь от величин 0,7 от 3 тон 0,8 от 5,75кг 0,2 от 450 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАПОМИНАЕМ на всю жизнь формулы. ЧАСТЬ = ЦЕЛОЕ УМНОЖИТЬ НА ДОЛЮ=ДРОБЬ. ЦЕЛОЕ = ЧАСТЬ РАЗДЕЛИТЬ НА ДОЛЮ=ДРОБЬ. РЕШЕНИЕ 3 т (целое) * 0,7 (доля) = 2,1 т ( часть) 5,75 * 0,8 = 4,6 450 * 0,2 = 90
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