Пж помогите вместо S надо поставить числа и решить задачу
Математика
Пж помогите вместо S надо поставить числа и решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножь V на t ну т.е. V*t=S, полученное S и возьми как число и все.
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