Помогите пожалуйста перевести этот текст на русский язык.

Гость: Гость:

Hardcore Beatles поклонников, которые с гордостью возлагали кнопки Леннон вверх и вниз по джинсовых курток они никогда не мылись, всегда заставил меня чувствовать себя больным. А теперь Ihad все основания ненавидеть их больше: один из них убил моего кумира. Но люди, собравшиеся в эту ночь не соответствует профилю. Они были мужчины в деловых костюмах и строительной форме, женщины в платьях и спортивных костюмах. Обычные народные "Все, что мы говорим," Гэри и я пел вместе с толпой, "это дать миру шанс." Кто-то продолжал перематывать песню на магнитофона. Через некоторое время, никто не мог услышать записанный вариант. Там не было никаких оснований для любого из нас, чтобы быть там. Все желание ING в мире не может изменить то, что произошло. Но не было ничего делать не надо. Каждый час владелец ресторана через улицу (мы сказали, что это был любимый Леннона) привез лотках дымящимся кофе, который он раздавали бесплатно. Он был чрез- вычайно холодно, около 20 градусов снаружи и абсолютного нуля в наших сердцах. Даже журналисты и полицейские, приехавшие делать свою работу, появились потерянные и встряхивают. Мучительная ирония заключается в том, что Леннон, наконец, получил свою жизнь в нужное русло и действительно начать сначала. "Он только что потерял 10 фунтов выпустили новый хитовый альбом и выглядел счастливее, чем он был, так как его Битлз дней." Жизнь начинается в 40 - так что они обещают, "сказал он в межведомственную зрения за месяц до его убийства." И я считаю, это тоже. Я чувствую себя прекрасно, и я очень рад. Это, как вы знаете, попав 21, как Ничего себе, что будет происходить дальше? "Ты в порядке?" спросил незнакомец, положив руку мне на плечо. Я не был в порядке. В некотором смысле, я никогда не будет снова Кори Левитана